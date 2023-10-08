لليوم الثاني على التوالي...عناصر حكومة دمشق يسقطون مسيرة في أجواء محافظة حلب

اخترقت لليوم الثاني على التوالي طائرات تتبع لمرتزقة الاحتلال التركي أجواء محافظة حلب السورية، لتعمل عناصر حكومة دمشق على إسقاط المسيرة وذلك بالقرب من جامع البراء الواقع بحي سيف الدولة بمحافظة حلب.

وأكدت العديد من المصادر المحلية أن المخاتير في أحياء مدينة حلب وبناءً على تعليمات صادرة عن حكومة دمشق أبلغوا أهالي المدينة بمنع التجمعات في هذه الفترة نظراً لكثرة اختراقات الطائرات المسيرة لأجواء المحافظة، وخوفاً من تكرار سيناريو الكلية الحربية بحمص.

وبحسب الفيديو الملتقط من إحدى الهواتف المحولة من قبل أحد شهود العيان فإن الطائرة تحلق على علو منخفض بما يؤكد على أنها طائرة انتحارية، تم إسقاطها من قبل عناصر حكومة دمشق باستخدام رشاشات الكلاشينكوف بالقرب من جامع البراء.

يذكر أن عناصر حكومة دمشق أسقطوا يوم أمس مسيرة قادمة من المناطق المحتلة وتتبع لمرتزقة الاحتلال التركي إلى أحياء بالمدينة.