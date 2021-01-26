لليوم الثاني على التوالي.. قطع طرقات في عدة مناطق لبنانية

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، احتجاجات شعبيّة، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، ورفضاً لتمديد فترة الإقفال العام في إطار مواجهة انتشار "كورونا".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن عددًا من المحتجين تسلقوا سطح غرفة التفتيش الملاصقة لمدخل السرايا، بعد أن أزالوا الشريط الشائك ورشقوا عناصر القوى الأمنية داخل السرايا بالحجارة، فيما لا تزال القوى الأمنية منتشرة عند المدخل.

وأضافت الوكالة أن عددًا من الشبان خرجوا في مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة، ونفذوا وقفات أمام منازل عدد من النواب رافعين لافتات ضد الفساد، ورددوا هتافات تندد بالسياسيين وتطالب باسترداد الأموال المنهوبة.

وأزال عددٌ من المُحتجّين اللوحة الخاصة بالسراي, ورموا الحجارة على مبنى السراي مع استعمال عمود لكسر باب المبنى, كما جلبوا حاويات النفايات وأضرموا النار فيها أمام مدخل السراي، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية السراي.

وشكلت وحدات من الجيش اللبناني حاجزًا بشرياً عند البوابة الرئيسية من السراي لمنع المتظاهرين من الدخول, وقد عمدت على رمي القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين.

كذلك، تجمع مواطنون أمام سرايا طرابلس للمطالبة بالإفراج عن المحتجين الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات أمس، وعمد بعض المحتجين إلى إحراق بوابة السرايا، بالإضافة إلى ذلك قطع محتجون طريق المنكوبين في طرابلس، بينما قطع آخرون السير تحت جسر المشاة عند محلة التبانة.

وكانت المواجهات مع القوى الأمنية التي تخللت التحركات الاحتجاجية على الإقفال العام والأوضاع المعيشية في طرابلس مساء أمس، أسفرت عن جرح 26 عنصراً من قوى الأمن الداخلي.

وفي جنوب لبنان تجمع عدد من ناشطي "حراك صيدا" والمحتجون، وقطعوا السير عند مستديرة إيليا في صيدا، اعتراضًا على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات إنسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالإقفال العام، وعدم قدرتهم على الصمود في ظل الجائحة، وتجمعوا وسط الطريق وافترشوا الأرض.

وفي بيروت، قُطع السير جزئياً عند نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري، كما قطع المحتجون الطرقات المؤدية إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، وذلك احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية ورفضاً لقرار تمديد التعبئة العامة وإقفال البلاد.

أما بقاعاً، فقطع محتجون أوتوستراد شتورا زحلة عند مفرق المرج بالاتجاهين، وآخر طريق قب الياس محلة عرب الحروك.

(ز غ)