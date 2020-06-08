لليوم الثاني على التوالي.. مظاهرات في السويداء

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، إن الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري تجددت في مدينة السويداء.

حيث خرج العشرات من أبناء جبل العرب في مظاهرة أمام مبنى محافظة السويداء، وتوجهوا بعدها إلى سوق المدينة، وجدد المتظاهرون مطالبهم بـ "إسقاط النظام" وتحسين الوضع المعيشي، كما رددوا عبارات “عاشت سورية ويسقط بشار الأسد، والشعب السوري واحد”.

وكان عشرات المواطنين قد تظاهروا أمس في مدينتي السويداء ودرعا، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش بأسعار المواد الأساسية.

(ي ح)