لليوم الثاني على التوالي ضباب كثيف يخيم على الحسكة

اتسعت دائرة الضباب الكثيف الذي لا يزال يغطي كامل مدينة الحسكة لليوم الثاني على التوالي، ليشمل اليوم الإثنين، ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمقاطعة الحسكة.

من جانبها دعت الترافيك السائقين للحيطة والحذر أثناء القيادة والتأكد من المكابح وتشغيل الأضواء الخاصة.

فيما يستمر أعضاؤها بتنظيم السير في الطرق لمنع وقوع حوادث محتملة بسبب الضباب الذي يحجب الروية.

إلا أن الجدير ذكره هو أن هذا الضباب ذو فائدة للأراضي الزراعية لا سيما مع بداية الموسم الزراعي، حيث يساعد على ترطيب التربة، وعلى نمو النبات، ويقضي على الآفات الزراعية.

كما يحافظ على درجات الحرارة بحيث يمنع حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة بالشكل الذي تتأذى منه التربة.

( ب ر/ م ح)

ANHA