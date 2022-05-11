لليوم الثاني اعتصام الشبيبة في كوباني تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

ونصب اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات أمس الثلاثاء؛ خيمة اعتصام في الريف الغربي لمقاطعة كوباني في بلدة القناية تحت شعار "هلموا إلى معركة الحرية وندحر الخيانة" ؛ تنديداً بهجمات الاحتلال التركي بشراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الكريلا في جبال كردستان.

وشارك أهالي نواحي الجلبية و صرين و شيران والقناية، وأعضاء المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية في الاعتصام.

وخلال فعالية الاعتصام اليوم الأربعاء؛ تحدثت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات هبون محمد؛ والتي أشارت إلى أنهم في حركة الشبيبة الثورية سيتابعون فعالياتهم المختلفة ضد وحشية الاحتلال التركي؛ فيما دعت الشبيبة في كل مكان إلى الاستنفار لدعم مقاتلي الكريلا وحماية الثورة الكردستانية من الهجمات الخارجية المستمرة.

بدورها قالت الإدارية في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات ناز علي إن حزب العمال الكردستاني هو القوّة الكردية الوحيدة التي تمثل تطلعات وإرادة الشعب الكردي والمكونات المضطهدة، وإن الحزب أثبت ذلك عبر التضحيات في شنكال وروج آفا وباقي أجزاء كردستان وصولاً إلى تخوم مدينة هولير التي كانت مهددة باحتلالها من قبل داعش.

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية القناية جنينة محمد علي كلمة أكدت فيها أن الدعم الشعبي لمقاومة الكريلا يزداد في كردستان والعالم، وأن ما من قوّة بإمكانها إيقاف إرادة الشعب.

كما جرى خلال فعاليات الخيمة جمع تواقيع المعتصمين في إطار الحملة المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها مبادرة العدالة الدولية للكرد قبل أشهر.

هذا ومن المقرر أن ينظم مؤتمر ستار يومي الخميس والجمعة اعتصاماً في ناحية الجلبية في مقاطعة كوباني تنديداً بالهجمات المتواصلة للاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ز س/د)

ANHA