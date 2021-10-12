لليوم الثامن.. مناشدات للديمقراطي الكردستاني لتسليم جثماني الشهيدين لذويهما

توجه صباح اليوم المئات من أهالي مدينة قامشلو وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإدانة خيانة الحزب للقضية الكردية.

وتجمع الأهالي في ساحة المعبر للتوجه إلى خيمة الاعتصام في يومها الثامن حاملين صور القائد عبدالله أوجلان وصور الشهداء وسط زغاريد الأمهات وترديد الهتافات التي تحيي مقاومة الكريلا وتشجب الخيانة.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقيت عدة كلمات منها كلمة الرئيس المشترك لهيئة الداخلية لإقليم الجزيرة كنعان بركات والذي أوضح " الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل بكل حذافير نهج الخيانة من خلال استهداف قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع ".

وناشد كنعان جميع عوائل باشور كردستان للوقوف أمام سياسة الديمقراطي الكردستاني.

وبدورها نوهت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي ليلى محمد مراد إلى تاريخ الديمقراطي الكردستاني الحافل بالخيانة ، وقالت: " تاريخ الديمقراطي الكردستاني حافل بالخيانة عبر التعاون مع أعداء الشعب الكردي ضد المكتسبات التي حصلوا عليها بفضل تضحيات أبنائهم".

ليلى ناشدت في نهاية حديثها الديمقراطي الكردستاني للعودة عن نهج الخيانة المتمثل بتعاونه مع الاحتلال التركي في الهجمات على مناطق الدفاع الشعبي.

فيما أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي حليم عكو استمرار فعاليات الاعتصام " فعاليات خيمة الاعتصام ستستمر في معبر سيمالكا الحدودي، حتى تسليم جثامين الشهداء (شهداء كمين خليفان) إلى ذويهم، وتراجعه عن العداء لحركة التحرر الكردستاني ".

هذا، وستستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا غداً بمشاركة أهالي ناحية تربه سبيه.

(آ)

ANHA