أطلقت قوى الأمن الداخلي في الـ 25 من آب/ أغسطس المنصرم المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" ضمن مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة.

وانتشرت قوى الأمن الداخلي في الساعة الـ 4:00 فجراً في القطاع الرابع، وبدأت عمليات التمشيط بمساندة ودعم من قوات مكافحة الإرهاب الساعة الـ 5:00 فجراً.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أنهت عمليات التمشيط والتفتيش داخل القطاع الأول والثاني والثالث والسابع، لتستكمل اليوم عملياتها الأمنية في القطاع الرابع بعد أن اخلته من قاطنيه ووجهتهم صوب مراكز السجلات، لتجديد بياناتهم.

وتزايدت أعمال العنف والفوضى في مخيم الهول مع تصاعد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، إذ نفذت خلايا وعائلات مرتزقة داعش 43 عملية، قتلت وأعدمت خلالها 44 شخصاً بينهم 14 امرأة وطفلان، من قاطني المخيم باستخدام مسدسات مزودة بكاتم للصوت وأدوات حادة عثرت عليها قوى الأمن الداخلي أثناء تمشيطهم للقطاعات.

وأثر التصعيد العسكري لجيش الاحتلال التركي والهجمات المختلفة وعمليات القصف اليومية لشمال وشرق سوريا على العمليات التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة مرتزقة داعش بعد إنهاء وجودهم جغرافياً.

وعثرت قوى الأمن الداخلي في وقت سابق على ألبسة لجيش الاحتلال التركي كانت تستخدمها خلايا مرتزقة داعش داخل المخيم، في دليل جديد على علاقة مرتزقة داعش بدولة الاحتلال التركي.

رغم مناشدات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إيجاد حل لمعضلة مرتزقة داعش وأسرهم في مخيم الهول، وإنشاء محكمة لمقاضاتهم، إلا أن المجتمع الدولي متقاعس في إيجاد الحلول.

وعقب تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة ازدادت عمليات وجرائم القتل في مخيم الهول، إذ تتحرك خلايا داعش ضمنه بأريحية وتهدد قاطنيه بالقتل إذ لم يرضخوا لأوامرها.

(أس، ج ب/ف)

ANHA