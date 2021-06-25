وقصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، الجمعة، محيط قرية قميناس شرقي إدلب، حيث تتواجد نقطة عسكرية تابعة للاحتلال التركي هناك، كما استهدفت بشكل مكثف الفطيرة وفليفل وبينين جنوبي إدلب، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقعت بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، اشتباكات بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، في محور كفروما بريف إدلب الجنوبي، في محاولة تسلل من قبل الأولى على مناطق الأخيرة، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد مساء أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق استهدفت بالمدفعية الثقيلة، نقطتين تابعتين للاحتلال التركي في كل من قرية مجازر ومحيط سراقب بريف إدلب، حيث سقطت القذائف قرب تجمع لعربات عسكرية.

(د ع)