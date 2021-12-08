لليوم الثالث على التوالي.. روسيا تقصف البادية

وتتناوب عدة مقاتلات روسية منذٌ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، على قصف مواقع يتوارى بها مرتزقة داعش في المنطقة الواقعة ما بين باديتي الشولا وكباجب جنوب دير الزور، لليوم الثالث على التوالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان قد أفاد المرصد السوري يوم أمس بوصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها، إلى محيط باديتي دير الزور الغربي والجنوبية، وبادية الرقة الجنوبية الغربية، بهدف القيام بحملات تمشيط اعتيادية للبحث عن مرتزقة داعش في المناطق آنفة الذكر.

تزامنًا مع تنفيذ المقاتلات الروسية لنحو 15 ضربة جوية على مواقع داعش في باديتي دير الزور والرقة.

وأشار المرصد أول أمس إلى أن المقاتلات الحربية الروسية قصفت بـ 8 غارات مواقع في باديتي الرصافة، جنوب غرب الرقة والشولا غرب دير الزور في شرق سوريا.

وبذلك يرتفع إلى أكثر من 45 تعداد الغارات الروسية على مناطق متفرقة في البادية السورية، منذ مطلع الشهر كانون الأول / ديسمبر.

(ش ع)