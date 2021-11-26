لليوم الثالث على التوالي.. مهرجان أمارا الثاني يستمر بتقديم الفعاليات الثقافية والفنية

ضمن فعاليات مهرجان أمارا الثقافي والرياضي الثاني، الذي يُنظم تحت شعار "بتطور الثقافة والفكر، هلمّوا إلى معركة الحرية"، قُدمت اليوم على خشبة مسرح جياي كرمينج في مركز حركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين عروض فنية وثقافية.

وحضر فعالية اليوم التي شهدت تنوعاً ثقافياً؛ المئات من ممثلي المؤسسات والمجالس المحلية لإقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان.

وبدأت الفعالية بتقديم فرقة الشهيد عزيز عرب للشعر عدد من القصائد التي تمحورت حول مآسي الشعوب العربية، والحث على الثورة ضد الأنظمة الاستبدادية. لتقدم بعدها فرقة نوجان سردار للغناء الكردي عدداً من الأغاني الكردية الثورية والشعبية. وبعد ذلك قدّمت فرقة جوان كفر نايا العربية فقرات من الرقص الشعبي والفلكلوري.

واستمرت الفعاليات بتقديم فرقة باسل قولغاسي التركماني بضعة أغانٍ تركمانية.

ومن ثم قدمت فرقة بارين كوباني الخاصة بالمرأة فقرات من الرقص الفلكلوري، لاقت ترحيباً وحماساً من قبل الحضور.

وفي ختام الفعالية، قدّم أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة الشهباء مسرحية تمحورت حول دور المجالس والكومينات في المجتمع.

هذا وستختتم فعاليات مهرجان أمارا الثقافي والرياضي الثاني، غداً السبت، في يومه الرابع، بتكريم الفرق المشاركة في المهرجان.

(ل م)

ANHA