لليوم الثالث على التوالي استمرار مهرجان أوركيش الموسيقي

بعد أن توقف لـ 5 أعوام متتالية، أطلقت هيئة الثقافية والفن في إقليم الجزيرة وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي، مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني تحت شعار "بالحناجر المقدسة تقام الثورات".

وتشارك في المهرجان 24 فرقة فنية من مناطق شمال وشرق سوريا من الكرد والعرب. فيما يشرف على تقييم الأغاني لجنة تقييم تضم كلاً من الفنانين مزكين طاهر، رشيد صوفي، دليل ميرساز وسرحد.

وفي اليوم الثالث من المهرجان قدمت فرقة تولهلدان من الحسكة، وفرقة بوطان من قامشلو، وفرقة الرقاق من الرقة، وفرقة دير الفرات من الطبقة وفرقة كري ستيركا من الحسكة، العديد من الأغاني الجديدة والتراثية. بحضور العديد من محبي الموسيقا والغناء وأهالي المنطقة وممثلين عن الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية والثقافية.

ويستمر المهرجان لغاية 16 أيار الجاري.

(ك)

ANHA