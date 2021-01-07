لليوم الخامس.. استمرار فعاليّات خيمة الإضراب عن الطّعام في كوباني

وبريادة مجلس عوائل الشّهداء في مقاطعة كوباني، نُصبت خيمة الإضراب عن الطعام التي زيّنت بأعلام مجلس عوائل الشهداء وصور القائد وصور المناضلة ليلى كوفن ولافتات تحيّي مقاومة السجون في تركيا، في ساحة الشّهيد عكيد في مدينة كوباني بمشاركة ٣٠ عضواً من مجلس عوائل الشهداء في كوباني.

وتأتي هذه الفعالية لدعم ومساندة حملة الإضراب عن الطعام التي بدأ بها المعتقلون السياسيّون في السجون التركية تحت شعار "حان وقت الحرية"، والتي دخلت اليوم يومها الـ ٤٢ على التوالي بالإضافة إلى التّنديد باعتقال البرلمانية ليلى كوفن في باكور كردستان.

هذا، وتستمرّ الفعالية في كوباني بوفود متناوبة من أعضاء المؤسّسات المدنية في مقاطعة كوباني، وناوب اليوم في الخيمة في ساعات الصّباح أعضاء من القوات الجوهرية، لجنة الصلح، لجنة العدالة وضيوف من منطقة صرين، وفي ساعات المساء يناوب أعضاء من حركة المجتمع الديمقراطي وهيئة التربية.

وألقى الرّئيس المشترك لمجلس بلدية صرين، مصطفى مسلم، كلمة أكّد من خلالها على: "أنّ شعب شمال وشرق سوريا شعب واحد، ولا فرق بين كرديّ أو عربيّ، وأنّهم متضامنون مع حملة الإضراب عن الطّعام حتّى رفع العزلة عن القائد أوجلان".

ثمّ ألقى عضو مجلس العدالة في إقليم الفرات بكر جرادة، كلمة، أشار من خلالها إلى: "أنّ النّظام التركي لا يزال يحمي الفكر العثماني القديم، وأنّ ذلك يتّضح من خلال سياسته الفاشيّة". مطالباً الشّعب الكردي بالوقوف في وجه الفاشية التركية والاستمرار بالمقاومة.

(م-ع/إ)

ANHA