لليوم الخامس على التوالي المظاهرات الطلابية تستمر في باشور

وبحسب وكالة روج نيوز، فإن طلاب الجامعات والمعاهد في بلدة كفري وناحية رانيا بدأوا اليوم الخميس، بالتظاهر مرة أخرى.

وبدأ طلاب جامعة رابرين في ناحية رانيا، اليوم الخميس بالتظاهر، وأكد الطلاب أنهم سيستمرون في مظاهراتهم واحتجاجاتهم حتى تلبية مطالبهم.

وفي بلدة كفري التابعة لكرميان، تظاهر طلاب الجامعات والمعاهد وكذلك المتخرجون، مطالبين بصرف المنح الشهرية وتوفير الخدمات الأساسية لهم وتعيين المتخرجين منهم، وقاموا بقطع طريق المرور الرئيس بين كالار – كفري.

وتتواصل تظاهرات طلبة الجامعات والمعاهد في مدن جنوب كردستان منها (السليمانية، وهولير، وحلبجة، وكويا، وسيد صادق، وكلار)، لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بصرف المنح المستقطعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في باشور.

(س ر)