لليوم الـ 94 معتصمو سيمالكا يطالبون بجثامين أبنائهم و PDK يواصل تجاهل هذه المطالب

للشهر الرابع على التوالي، يواصل أهالي شمال وشرق سوريا اعتصامهم في معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين مقاتلين ومقاتلات من الكريلا استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في شهر آب الماضي، بينما يواصل الأخير رفض الاستجابة لمطالب الأهالي.

هذا وشارك اليوم الخميس، أعضاء الاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي في تل حميس وتل كوجر وتربه سبيه في فعالية خيمة الاعتصام في يومها الـ 94.

وكان في استقبال المشاركين أهالي ناحية جل آغا المناوبون في خيمة الاعتصام، وسط الشعارات التي تندد بالحزب الديمقراطي الكردستاني. ثم توجه المشاركون إلى بوابة معبر سيمالكا، حيث ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد السائقين في تربه سبيه زيلان تمو، كلمة قالت فيها: "دخلت فعالية الاعتصام شهرها الرابع، وسط مطالب أسر الشهداء وأهالي شمال وشرق سوريا باستلام جثامين الشهداء الذين استشهدوا في كمين غادر في خليفان، على يد قوات الديمقراطي الكردستاني، وإصرار PDK على رفضها لمطالب المعتصمين".

وتابعت زيلان "إن رفض الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء مخالف للقيم الإنسانية"، وقالت إن الاعتصام مستمر حتى تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

هذا، ومن المقرر أن يواصل أهالي ناحية جل آغا استلام مناوبة الاعتصام ليوم غد لتسلم بعدها إلى أهالي ناحية كركي لكي".

ويعتصم ذوو الشهداء في معبر سيمالكا، منذ الـ 5 من شهر تشرين الثاني من العام المنصرم، للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الذي استشهدوا إثر كمين غادر لقوات الديمقراطي الكردستاني في 28 آب الفائت.

(ع ع /ك)

ANHA