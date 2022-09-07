لليوم الـ 14 على التوالي...حملة "الإنسانية والأمن" تواصل تمشيطها في المخيم- تم التحديث

تواصل قوى الأمن الداخلي لليوم الـ 14 على التوالي مهامها في البحث وملاحقة خلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول، أخطر مخيمات العالم، وذلك في إطار المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، حيث بدأت فجر اليوم بعمليات التمشيط في المخيم.
خبر 2022-09-07T09:03:00 الحسكة

أطلقت قوى الأمن الداخلي في الـ 25 من آب/ أغسطس المنصرم، المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة، والذي يعتبر واحداً من أخطر المخيمات في العالم، لوجود نساء وأطفال مرتزقة داعش فيه وارتكابهم جرائم القتل بوتيرة متصاعدة.

انتشرت اليوم الأربعاء، قوى الأمن الداخلي في الساعة 4:00 فجراً في المخيم، لتبدأ عمليات البحث والتمشيط فيه، في الساعة 5:00 بمساندة ودعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

هذا وعثرت قوى الأمن الداخلي على حقائب عسكرية وعلبة سلاح أم 16 في إحدى قطاعات المخيم.

ولا تزال عمليات البحث والتفتيش في إطار حملة "الإنسانية والأمن"، مستمرة في مخيم الهول.

(ه إ/ س ر)

ANHA


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