أطلقت قوى الأمن الداخلي في الـ 25 من آب/ أغسطس المنصرم، المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة، والذي يعتبر واحداً من أخطر المخيمات في العالم، لوجود نساء وأطفال مرتزقة داعش فيه وارتكابهم جرائم القتل بوتيرة متصاعدة.

انتشرت اليوم الأربعاء، قوى الأمن الداخلي في الساعة 4:00 فجراً، في 8 قطاعات للمخيم لتبدأ بتمشيطها من جديد.

وبدأت عمليات البحث والتمشيط في القطاعات الثمانية، في الساعة 5:00 بمساندة ودعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

هذا وعثرت قوى الأمن الداخلي على حقائب عسكرية وعلبة سلاح أم 16 في إحدى قطاعات المخيم.

ولا تزال عمليات البحث والتفتيش في إطار حملة "الإنسانية والأمن"، مستمرة في القطاعات الثمانية لمخيم الهول.

(ه إ/ س ر)

ANHA