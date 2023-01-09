للتعريف برأس السنة الكردية.. لجنة شلير توزّع منشورات وملصقات على أهالي وأطفال قامشلو

وانطلقت حملة توزيع المنشورات والملصقات، من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن، اليوم الاثنين، إذ وزعوا نحو 2000 منشور وملصق على الأطفال والأهالي، وذلك للتعريف برأس السنة الكردية المصادف للـ 13 من كانون الثاني الجاري.

وتهدف اللجنة عبر هذه الحملة إلى الحفاظ على ثقافة وعادات وتقاليد الكرد؛ ويعرّف المنشور الذي تم توزيعه من قبل الأطفال، رأس السنة الكردية الذي يعتمد على التقويم الروماني، المشابه للتقويم الميلادي باعتماد نظام السنة الشمسية والتي تحسب 365 يوماً، والذي يختلف عن التقويم الميلادي بأنه يتبع 13 يوماً".

ويؤكد المنشور في مضمونه أنه "لا وجود لشخصية بابا نويل في السنة الكردية، بل يجتمع الأطفال ويزورون البيوت بيتاً بيتاً، وذلك بارتداء الملابس المختلفة لكي يحصلوا على الهدايا، مردين جمل باللغة الكردية، مثل:

"serê salê binê salê xwedê zarokekî bide malê qerqûş merqûş xwedê zarokekî texê dergûş serê salê binê salê xwedê azadiyê têxe malê".

وجاب الأطفال شوارع مدينة قامشلو والسوق المركزي لتوزيع المنشورات والملصقات على الأهالي والمحلات.

(خ ع/ف)

ANHA