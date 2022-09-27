للتعريف بمفهوم حرب الشعب الثورية.. وقف المرأة الحرة في سوريا يطلق حملة لزيارة المنازل

جاء ذلك خلال بيان، أدلت به لجنة التربية والتعليم أمام مركز وقف المرأة الحرة بمدينة قامشلو، قرأته عضوة اللجنة نبيلة حمو.

استهل البيان بالقول: "نحن لجنة التربية والتعليم في وقف المرأة الحرة في سوريا، بدأنا بحملة زيارات المنازل والحارات، لتعريف المجتمع بمفاهيم حرب الشعب الثورية والحرب الخاصة".

وأضاف: "نحن كشعوب المقاومة جذورنا ضاربة في التاريخ، لا زلنا نحن الشعب الكردي نناقش كيفية الحماية ونسعى لتطبيقها بالشكل الأمثل".

وشدد "كشعب ونساء علينا إدراك المرحلة التي نعيشها كذلك الحماية الذاتية هي حماية لحق الحياة، حماية وجود الشعوب أمام حقيقة الدولة القومية المتعطشة للإبادة والمجازر".

وعرف البيان الحماية الذاتية (الجوهرية)، على أنها "أسلوب من أساليب الوجود في الحضارة الديمقراطية، فالحرب منذ 5000 سنة لا تطال المجتمع، مثل الهجمات، والقتل، والاستغلال، كلها أصبحت على شكل مؤسسات، ولكي يحمي المجتمع نفسه من كل تلك الحروب ويحقق حريته، عليه اتباع مبدأ حرب الشعب الثورية كحاجة ملحمة لحماية كل الإنسانية".

(ل م/ي م)

ANHA