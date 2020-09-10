للرأسمالية دور في العزلة

منذ 2015 والسلطات التركية تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، رغم تقديم العشرات من الطلبات لمكتب النيابة العامة في تركيا، والتي ترد بالرفض بحجج واهية.

ويرى الكثير من المراقبين أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ومنع المحامين من اللقاء به مخالفة لأبسط حقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون الدولي والإنساني، والقائد عبد الله أوجلان شخصية وطنية ثورية تتمتع بصفة القائد الثوري وليس سجينًا جنائيًّا.

العزلة وسياساتها تستهدف الشعب الكردي، وهي استمرار وإصرار من قبل تركيا على إبادة الكرد، وتصفية حركة التحرر الكردستانية ومحو الوجود والهوية الكردية.

شخصية سياسية والعزلة تستهدف الإرادة

عضو اتحاد المثقفين في ناحية الدرباسية، الفنان شيخموس حيرس، أوضح أن تركيا ترى في القائد عبد الله أوجلان العقل المدبر للشعب الكردي، ويمثل إرادته لحل قضيته، ولهذه تشدد إجراءات العزلة، وقال "المؤامرة الدولية لا تستهدف إرادة وشخصية القائد فحسب، بل تستهدف إرادة الشعب الكردي وكافة الشعوب الحرة".

ويشير حيرس إلى أن العزلة المفروضة على القائد مخالفة للقوانين والمبادئ والأعراف الدولية، كون أوجلان يمثل شخصية سياسية ثورية تناضل من أجل حقوق وحرية شعبه المظلوم عبر التاريخ، وتابع "لا توجد حقوق وقوانين في تركيا والعزلة تخالف كافة القوانين ضمن تركيا وخارجها".

وأضاف "العزلة تدل على مدى تخوف الدولة التركية من إمكانية إيجاد حلول لمشاكل الشرق الأوسط عامة، وفي تركيا وسوريا خاصة بتطبيق أفكار القائد عبد الله أوجلان، نظرًا لأن تركيا تريد أن يكون الشرق الأوسط بؤرة للصراعات والاقتتال من أجل تحقيق مطامعها".

للرأسمالية دور

ولفتت من جانيها مسؤولة في أكاديمية الشهيدة برجم، نسرين معمي، أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي بأمر وعلم الدول الرأسمالية وقالت: "تركيا ليست وحدها وراء العزلة، بل كافة الدول الرأسمالية والسلطوية وبعلم مسبق منها، كون فكر وفلسفة القائد تُشكل عائقًا أمام تحقيق مخططاتها ومصالحها الاستعمارية في المنطقة".

وبيّنت نسرين معمي "الجميع يعلم أنه لا يمكن حل معضلة روج آفا وأزمة الشرق الأوسط إلا بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، والعزلة المشددة هي لمنع وصل حلول القائد إلى الخارج وشعبه".

(هـ ن)

ANHA