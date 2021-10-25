للمطالبة بحريته.. المشاركون في مؤتمر اتحاد السائقين يرفعون 500 صورة للقائد أوجلان

وجاءت هذه الفعالية خلال انعقاد المؤتمر الأول للسائقين في شمال وشرق سوريا، المنعقد منذ صباح اليوم في مدينة الحسكة، لتنظيم آلية عمل الاتحادات في مدن ونواحي مناطق شمال وشرق سوريا، برعاية حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM.

ورفع المشاركون في المؤتمر أكثر من 500 صورة للقائد عبد الله أوجلان، وسط ترديد شعارات منادية بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، ومنددة بجرائم الاحتلال التركي بحق القائد في سجن ايمرالي.

هذا وتستمر أعمال المؤتمر بمناقشة النظام الداخلي لاتحاد السائقين في شمال وشرق سوريا، والذي من المفترض أن ينتهي بانتخاب الرئاسة المشتركة للاتحاد.

(أ م)

ANHA