للمطالبة بحرية أوجلان ناشطون يطلقون هاشتاغ #FreeOcalanNow

وبحلول الذكرى السنوية الـ23 للمؤامرة الدولية التي أدت لاختطاف واعتقال القائد أوجلان، أطلق مجلس “الإعلام الافتراضي في كردستان”، على منصات المواقع الافتراضية حملة "الهاشتاغ" مساء اليوم، والتي تدعو لنيل حريته.

هذا ودعا المجلس في بيان سابق، النشطاء ورواد المواقع الافتراضية من كافة الشرائح، للتضامن مع حملتهم التي انطلقت مساء اليوم على شكل "هاشتاغ" على صفحات التواصل الافتراضي الفيس بوك وتويتر في تمام الساعة السادسة بتوقيت روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وانضم إلى حملة الهاشتاغ الذي اعتمد النص التالي #FreeOcalanNow مئات الآلاف من النشطاء والساسة وشعوب المنطقة.

ووصل عدد التغريدات منذ انطلاق الحملة وحتى إعداد هذا التقرير لأكثر من 61 ألف تغريدة، ولا تزال الحملة مستمرة.

ويصادف يوم غد الـ15 من شهر شباط الذكرى السنوية الـ23 لاعتقال القائد عبدالله أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي، خلال مؤامرة الدولية.

(م ح)

ANHA