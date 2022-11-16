للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.. مظاهرة حاشدة بريف دير الزور الغربي

شارك في المظاهرة التي نظمها شبيبة مجلس عوائل الشهداء، اليوم في ريف دير الزور الغربي، أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، والمئات من الأهالي.

تجمع الأهالي عند دوار الدلة في بلدة الكسرة، وانطلقوا صوب دوار الجسر بالطرف الشمالي من البلدة، حاملين يافطات كتب عليها "الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان هي مطلبنا الأساسي"، وصور للقائد عبد الله أوجلان.

ولدى الوصول إلى دوار الجسر أدلى شبيبة مجلس عوائل الشهداء بريف دير الزور الغربي ببيان إلى الرأي العام قرأته العضوة، سوسن العلي، وجاء في نصه:

"باسم مجلس عوائل الشهداء في دير الزور عامةً وباسم شبيبة عوائل الشهداء خاصةً نقف اليوم مطالبين بحرية القائد عبد الله أوجلان ورفع العزلة عن هذا القائد الأممي العظيم الذي جسد مبادئ أخوة الشعوب".

وأشار البيان "عندما أصبح فكر القائد ينتشر عند الدول الرأسمالية والسلطوية بدأت تحاول التخلص من فكره قبل التخلص من جسد القائد عبد الله أوجلان، صاحب الفكر السلمي الذي يحث على التعايش المشترك، وأصبحت تلك الدول تحيك المؤامرات من أجل النيل من فكر القائد وعزله ورغم ذلك لم يتمكنوا من إيقاف فكره ومعتقداته العظيمة التي مازلنا نسلكها".

وطالب البيان في ختامه "منظمات حقوق الإنسان والقوى الدولية، بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، والإفراج عنه ليكمل مسيرة الشعب الديمقراطية، التي انتشرت بفضل فكره".

في الختام ردد المتظاهرون شعارات تندد بالصمت الدولي.

(ع ع/خ)

ANHA