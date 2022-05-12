للمساهمة في تطوير الواقع الخدمي.. وفد كتالوني يزور شمال وشرق سوريا

وضم الوفد الكتالوني رئيس قسم التكنيك في منظمة فكتوريا ديفيد مينوفيس, وكان في استقباله الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة سليمان عرب واستير مراد، بالإضافة إلى نائبة الرئاسة المشتركة بيريفان عمر.

وحضر الاجتماع الذي عقد في هيئة الإدارة المحلية والبيئة في مدينة قامشلو الذي كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام، إدارة بلديات مقاطعة قامشلو والرئاسة المشتركة لهيئة البيئة.

وبعد الانتهاء من الاجتماع، قال رئيس قسم التكنيك في منظمة فكتوريا ديفيد مينوفيس خلال مؤتمر صحفي إن "الهدف من الزيارة تطوير الواقع الخدمي في شمال وشرق سوريا وزيارة المخيمات وتقديم المساعدات الإنسانية لها".

من جانبه، قال الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، سليمان عرب، إن الهدف من زيارة الوفد الكتالوني مناقشة الصعوبات والعوائق التي تواجه الواقع الخدمي، والتعاون المشترك بين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الوفد سيزور المخيمات في شمال وشرق سوريا لمعاينة الوضع على أرض الواقع".

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من قبل البرلمان الكتالوني.

(ا ي/ ف)

ANHA