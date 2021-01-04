للمرة الثانية، انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

والديمقراطية نانسي بيلوسي (80 عامًا) المنحدرة من ولاية كاليفورنيا والتي كانت الخصم الرئيس للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال الجزء الثاني من ولايته الرئاسية، تعود لتولّي منصبها لمدة سنتين رغم ممانعة بعض الأصوات في حزبها.

وحصدت نانسي 216 صوتًا مقابل 209 لمنافسها الجمهوري كيفين مكارثي، إذ تم تجديد المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر هذه رابع ولاية لنانسي بيلوسي، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب المهم.

هذا وقد تعترض منزل المنتخبة لرئاسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عشية انتخابها لهجوم من قبل مجهولين، إذ وُجد أمام بابها "دمٌ ورأس خنزير"، دون أن تدلي بأي تعليق على الحادثة.

(آ س)