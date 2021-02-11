للمرة الثانية...المرتزقة يختطفون أشخاصًا من عشيرة المشهور في كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر، فإن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على مداهمات بقرية تل أبيض الشرقي التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة يوم أمس، واختطفوا على إثرها عددًا من أفراد عشيرة المشهور.

عُرف من الأشخاص المختطفين "مختار القرية مصطفى أحمد المصطفى، ووالده عبد الحكيم مصطفى).

وتشهد مدينة كري سبي/ تل أبيض المحتلة عمليات اختطاف بحق من تبقى من الأهالي بشكل مستمر، حيث وثقت وكالتنا قبل أسابيع اختطاف 3 أشخاص من العشيرة ذاتها، و4 أشخاص آخرين من عشيرة الهنادة، و7 من عشيرة الفدعان بقرية الزيدي التابعة لناحية سلوك بمقاطعة كري سبي المحتلة.

(ج)

ANHA