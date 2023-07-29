للمرة الثانية.. قامشلو تؤازر الحسكة

أطلقت لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو في 18 تموز، مبادرة إرسال مياه الشرب لمدينة الحسكة، بعد إعلانها مدينة منكوبة؛ بسبب قطع الاحتلال التركي المياه عنها من محطة علوك الواقعة تحت سيطرته.

ووصلت اليوم، الدفعة الثانية من صهاريج لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو إلى مدينة الحسكة، وبلغ عددها 54 صهريجاً، ليتم توزيعها على سكان المدينة، بهدف تخفيف أعباء وتكاليف المياه عن الأهالي.

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب التنفيذي في لجنة البلديات بمقاطعة قامشلو مسعود يوسف "هذه الحملة الثانية لإيصال مياه الشرب إلى مدينة الحسكة، بهدف تخفيف أعباء شراء المياه من الصهاريج على الأهالي في ظل الحرارة المرتفعة".

وأوضح يوسف أن "إيصال المياه إلى المدينة الحسكة هو مسؤولية لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو، وبعد الوصول إلى المدينة يتم التنسيق مع لجنة البلديات في مدينة الحسكة وتسليمها قافلة الصهاريج، ليتم توزيعها على الأهالي بشكل عادل".

وقطعت دولة الاحتلال التركي المياه عن مدينة الحسكة وضواحيها منذ احتلالها مدينة سري كانيه في 9 تشرين الأول عام 2019 أكثر من 36 مرة.

(ه إ/ م ح)

ANHA