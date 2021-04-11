للمرة الثانية.. مرتزقة الحمزات تختطف 4 من أهالي قرية باسوطة

وبحسب المصدر أقدم المرتزقة بقيادة المرتزق "عبده عثمان" على اختطاف كل من "بطال فتحي بطال (42 عامًا)، حسين عمر علوش 22) عامًا)، شيرو محمد خليل (23 عامًا) وخليل محمد علي (21 عامًا) بذرائع وحجج واهية.

ووفقًا له، فإن المختطفين اقتيدوا إلى سجن المرتزقة في قرية عبدالو التابعة لناحية شيراوا، وذكر أنه سبق وأن اختُطف المواطنون الأربعة من قبل الجهة نفسها.

المصدر نفسه أفاد بشن مرتزقة فرقة الحمزات التابعة لجيش الاحتلال التركي حملة اختطاف واسعة النطاق في القرية منذ الـ 8 من شهر نيسان الجاري.

يشار إلى أن مقاطعة عفرين المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ آذار 2018، تشهد بشكل مستمر حالات القتل والاختطاف وطلب الفدية من ذويهم، ناهيك عن السلب والنهب وحرق أشجار الزيتون وتدمير المواقع التاريخية والدينية، وسط صمت دولي مخزٍ.

(كروب/ مـ)

ANHA