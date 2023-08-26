للمرة الثانية.. مرتزقة الاحتلال التركي يحاولون قتل أحد أفراد عائلة شهداء جندريسة

أفادت مصادر خاصة من ناحية جندريسة في مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة ما يسمى "أحرار الشرقية" التابعين لجيش الاحتلال التركي، على محاولة قتل أحد أفراد عائلة بيشمرك للمرة الثانية.

وارتكب مرتزقة "أحرار الشرقية" مجزرة بحق عائلة بيشمرك راح ضحيتها 4 مواطنين وإصابة عدد آخر عشية ليلة نوروز في ناحية جندريسة في العام الجاري، بسبب إيقادهم شعلة نوروز.

وتعرض اليوم الشاب "نظمي أشرف عثمان (19 عاماً)" الحفيد الوحيد للعائلة، لعدة طعنات قاتلة بـ (حربة عسكرية) نقل على إثرها إلى مشفى السلام في مركز مدينة عفرين المحتلة.

وبحسب الأطباء فإن حالة الشاب نظمي حرجة ويخضع للعناية المشددة بعد إجراء عمليات جراحية.

والجدير بالذكر أن نظمي عثمان تعرض لعملية اغتيال مماثلة في الـ 23 من تموز الفائت من قبل مرتزقة "أحرار الشرقية" عبر تعرضه للرجم في منطقة الرأس والظهر بطوب حجري (بلوك)، وإصابته في الأطراف العلوية، وكسر في المعصم في الطرف الأيسر، وبحسب الفحص السريري في مشفى عقربات بمدينة إدلب تبين على جسده آثار إطارات سيارة على الطرف الأيمن وكدمات قوية على منطقة الكلية من كلا الطرفين.

ويتعرض الشاب نظمي للتهديدات مراراً وتكراراً من قبل مرتزقة الشرقية، وذلك بعد فشل الوساطة من قبل المرتزق عبد الحكيم بشار القيادي في ما يسمى المجلس الوطني الكردي ENKS، أثناء زيارته لعائلة بيشمرك الأسبوع الفائت لحل ما أسماه "بالخلاف" بين ذوي الشهداء ومرتزقة "الشرقية".

(ج س)