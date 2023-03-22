للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.. صواريخ إسرائيلية تطال منطقة مطار حلب الدولي

جددت إسرائيل استباحتها للأراضي السورية فجر اليوم الأربعاء، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية حرم مطار حلب الدولي ومستودع أسلحة تابع لمجموعات موالية لإيران في محيط المطار، ما أدى لتدميره بالكامل، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، ودوت على إثر القصف انفجارات عنيفة سُمعت بأرجاء مختلفة من حلب، بحسب المرصد السوري.

ونقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن مصدر عسكري في بيان "حوالى الساعة 3:55 (بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب".

وأضاف المصدر أن الهجوم "أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

وأفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل التابعة لحكومة دمشق سليمان خليل لوكالة فرانس برس أن "لجاناً فنية تتفقد حالة المطار وجهوزيته لاستقبال طائرات اليوم".

ويشار بأنها المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل مطار حلب الدولي خلال شهر آذار الجاري.

كما يشار إلى أن هذه المرة السادسة التي تستهدف فيها إسرائيل الأراضي السورية منذ مطلع العام 2023.

ففي السابع من آذار، استهدفت صواريخ إسرائيلية مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ عبر دفعتين انطلقت من البحر، وصلت 3 منها على الأقل لأهدافها وأصابت الصواريخ مدرج المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل، بالإضافة لمقتل 3 أشخاص بينهم ضابط سوري الجنسية والآخران مجهولا الجنسية، في محيط المطار، بحسب المرصد السوري.

(م ش)