للمرة الثانية خلال عام...تركيا تفتح جبهة المياه ضد السوريين

وجاء ذلك في تصريح أدلى به مدير سد روج آفا "تشرين" محمد طربوش لوكالتنا، أكد فيه انخفاض منسوب مياه نهر الفرات داخل الأراضي السورية.

وتضخ الدولة التركية حاليًّا المياه بمعدل متذبذب بين 250 مترًا مكعبًا و100 متر مكعب في الثانية.

محمد طربوش أوضح أن السد بحاجة إلى ضخ المياه بمعدل 300 متر مكعب من المياه في الثانية، لتوليد الطاقة الكهربائية كأدنى معدل يمكن من خلاله تشغيل عنفة واحدة من سد تشرين أو سد الفرات وتوليد الكهرباء بسعة 105 ميغا واط ساعي.

وتؤثر الكمية الضئيلة للمياه في نسبة توفير التيار الكهربائي للمدن والبلدات في مناطق شمال وشرق سوريا، وحذّرت إدارة السد من الانحدار نحو الأسوأ، إذا ما استمر حبس المياه.

ونصت اتفاقية حول نهر الفرات أُبرمت عام 1987 بين تركيا وسوريا على حصول الأراضي السورية على 500 متر مكعب مياه في الثانية، أي ما يعادل 2500 برميل.

وانخفضَ منسوب بحيرة الفرات "أكبر بحيرة في سوريا" 150 سم عن سطح البحيرة، جراء أسبوعين من خفض تركيا للمنسوب.

وقطعت تركيا مياه النهر المتدفق إلى الأراضي السورية 3 أشهر متواصلة بين أيار/مايو وآب/أغسطس خلال العام الجاري، ما أثار ردود فعل محلية وإقليمية حول حصة سوريا والعراق من المياه.

وتحبس 6 سدودٍ تركية مياه نهر الفرات قبل تدفقها إلى سوريا، من بينها سد أتاتورك ثاني أكبر السدود في الشرق الأوسط والذي يخزّن 48 مليار متر مكعب من المياه.

(ز س)