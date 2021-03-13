للمرة الثالثة وكالتنا ترصد حرق المرتزقة منازل المدنيين شمال غرب تل تمر

عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" إضرام النيران بمنازل المدنيين المهجرين قسراً من قريتهم في قرية القاسمية الواقعة شمال غرب ناحية تل تمر.

القرية الواقعة على بعد 4 كم من ناحية تل تمر، تخضع لسيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلالهما لمنطقة سري كانيه وريف ناحيتي تل تمر وزركان.

كاميرة وكالتنا استطاعت رصد أعمدة الدخان المتصاعدة من منازل المدنيين التي يتم حرقها من قبل الاحتلال ومرتزقته.

وأفاد مراسل وكالتنا في الناحية، أن الاحتلال يحرق منازل المدنيين في قرية القاسمية بشكلٍ متكرر، وذلك أمام أنظار القوات الروسية التي لا تبتعد قاعدتها عن القرية سوى 2 كم.

وقال مراسلنا، إنه وبعد نهب المرتزقة لممتلكات المدنيين وتفريغهم لأثاث المنازل يلجؤون إلى حرقها وجرفها.

وكانت وكالتنا قد رصدت في الثاني والـ11 من شهر شباط المنصرم بحرق المرتزقة عدداً من المنازل في القرية ذاتها.

(د أ/هـ ن)

ANHA