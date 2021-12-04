للمرة الثالثة.. الديمقراطي الكردستاني يرفض رسالة أمهات السلام

تجمّعت مجموعة مؤلفة من 31 من أمهات السلام أمام خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في ديرك، وتوجهن نحو معبر فيش خابور للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذان استشهدا في كمين نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان في الـ 28 -29 من آب/ أغسطس.

ورفضت قوات الديمقراطي الكردستاني استلام رسالة أمهات السلام لتسليمها لحكومة جنوب كردستان. وتتضمن رسالة أمهات السلام المطالبة تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي.

واحتجاجاً على رفض قوات الديمقراطي الكردستاني استلام الرسالة، اعتصمت أمهات السلام على الجسر الواصل بين باشور كردستان وروج آفا.

وفي السياق نفسه، أكدت أمهات السلام أنهن سيواصلن اعتصامهن في معبر سيمالكا حتى تسليم جثماني الشهيدين. هذا وتدخل فعاليات الاعتصام شهره الثالث يوم غد الأحد.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتوجه فيها أمهات السلام إلى المعبر للمطالبة بجثماني الشهيدين، دون استجابة من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ع ع/ آ)

ANHA