للمرة الثالثة.. اختطاف مواطن في ناحية راجو في عفرين المحتلة

وبحسب مصدر من ناحية راجو، أقدمت مجموعة من مرتزقة السلطان مراد على اختطاف المواطن صبري منان رشو (38 عاماً) من أهالي قرية درويش التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، قبل ذهابه إلى عمله في محل للزجاج، بالقرب من فرن أبو عماد.

وأضاف المصدر إن المرتزقة داهموا منزل رشو واستولوا على الهاتف الخليوي لزوجته، وذلك قبل ذهابه إلى عمله واختطفوه، حيث اقتيد إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيره.

يذكر بأن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اختطاف المواطن صبري رشو، حيث اختطف بعد احتلال مقاطعة عفرين في 18 آذار من عام 2018 مرتين، ليتم إطلاق سراحه بعد دفع ذويه فدية مالية تقارب 6500 دولار.

(آ ر/ س ر)

ANHA