للمرة الرابعة.. البرلمان العراقي يجتمع لانتخاب رئيس الجمهورية

وتنطلق جلسة البرلمان المقررة اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للعراق، في الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزةً عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، نتيجة التدخلات الخارجية الأمر الذي فاقم الأزمة.

وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة جنوب كردستان، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وأخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائباً من أصل 329) بسبب صراع القوى الداخلية على النفوذ والتدخلات الخارجية.

ومن بين 30 مرشحاً، يبرز ثلاثة، أولهم الرئيس الحالي المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، والوزير السابق والقيادي في الاتحاد الوطني البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد، ووزير الداخلية في جنوب كردستان ريبر أحمد المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويعتزم الإطار تشكيل حكومة، وهو يمثّل حالياً الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائباً من البرلمان.

ويطالب الصدر، الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ولا يزال موقفه بشأن التطورات غير معروف بيد أنه أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع.

(د ع)