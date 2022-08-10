للمرة الـ24 خلال ستة أشهر اشتباكات في سري كانيه المحتلة

شهدت مدينة سري كانيه المحتلة بمقاطعة الحسكة اليوم الأربعاء اشتباكات عنيفة بين عشيرة مستوطنة تسمى بعشيرة الموالي، من جهة، وعشيرة العدوان من جهة أخرى، وذلك غرب مركز المدينة وبالتحديد بالقرب من قوس بلدة تل حلف، لتمتد تلك الاشتباكات إلى أحياء أخرى من المنطقة.

فيما أوضحت مصادر محلية من المدينة أن الاشتباكات حصلت بالأسلحة الرشاشة وقاذفات الـRBC، لتخلف إصابات وقتلى بين صفوف المرتزقة.

ولفتت المصادر ذاتها بأن للعشيرتين كتائب وفصائل خاصة ضمن صفوف مرتزقة ما يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري التابعين للاحتلال التركي.

وأكدت المصادر "أن خلافات المرتزقة باتت معروفة للجميع والاشتباكات التي تحصل بينهم هي بسبب خلافاتهم على المسروقات وعمليات تهريب البشر وتقاسم مناطق النفوذ".

هذا وكانت رابطة تآزر للضحايا، ذكرت في تقرير تحقيقي تحت عنوان " فوضى السلاح وانعدام الأمان في نبع السلام" حصيلة الاشتباكات التي حصلت في المدينة، لتكون الاشتباكات التي جرت اليوم هي الـ24 خلال 6 أشهر.

ANHA