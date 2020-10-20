للمرة الأولى.. مياه الشرب تضخ إلى ريف مقاطعة كوباني الغربي

وضمن المشاريع التي اعتمدتها مديرية المياه في مقاطعة كوباني لإنعاش القرى التي تفتقر لمياه الشرب غربي مقاطعة كوباني، ضخت مديرية مياه ناحية القناية المياه إلى 18 قرية.

وأعلنت مديرية المياه في ناحية القناية على لسان الرئيس المشترك للمديرية محمود جول بك اليوم ضخ المياه إلى القرى الـ18 في تصريح لوسائل الإعلام، بالتعاون مع المديرية العامة للمياه في مقاطعة كوباني.

والقرى المستفيدة من المشروع هي "بيندر وسطاني, بيندر كبير, زكريا, بستك, درب النوب الثالث, درب النوب الأول, درب النوب الثاني, مزرعة سيف علي, سيف علي, حنكوش, شمك تحتاني, شمك فوقاني, مزرعة قوشلي, قوشلي تحتاني, قوشلي فوقاني, مزرعة محمد سيدي, كوبلك, مزرعة عثمان سيدي".

وهذه المرة الأولى التي تضخ فيها المياه إلى هذه القرى، كما أن مديرية مياه القناية لديها خطط مستقبلية لتوفير المياه لعدد أكبر من القرى في الخط الغربي لمقاطعة كوباني.

هذا وعبر شريف صبير من أهالي قرية بيندر وسطاني عن امتنانه لإنجاز المشروع الذي يغذي القرى الغربية, وأكد انقضاء فترة الحاجة لمياه الشرب التي كان يجري شراؤها فيما مضى.

(س ع/ج)

ANHA