للمرة الأولى.. محادثات اللجنة العسكرية الليبية ستجري في داخل البلاد

وبحسب بيان للبعثة الأممية، اليوم السبت، تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في الفترة بين 2 و4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس...بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز".

ويبحث المشاركون في اللقاء "آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلًا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، انطلاق ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية عبر آلية الاتصال المرئي، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف في تونس، في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

(ي ح)