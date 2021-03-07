للمرة الأولى في كوباني.. سباق للدراجات الهوائية للشابات

ونظمت حركة المرأة الشابة في مدينة كوباني سباقًا للدراجات الهوائية شاركت فيه ١٠ شابات من مدينة كوباني.

وانطلق السباق من شارع الشهيدة ساريا أوزكور وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني.

وقطعت المشاركات مسافة تقدر بحوالي ٥٠٠ متر، وانتهى السباق بفوز الشابة تليناز علي بالمرتبة الأولى، والشابة مرجان حاجي بالمرتبة الثانية، والشابة بريتان علي بالمرتبة الثالثة.

وبعد انتهاء السباق كرّمت لجنة الديوان كل الشابات المشاركات بميداليات تكريماً لجهودهن، فيما نالت الشابة تليناز علي كأس السباق.

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها منسقية مؤتمر ستار تحت شعار "ثورة المرأة حريتنا" بمناسبة قدوم ٨ آذار.

ويذكر أن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى إقليم الفرات.

(م ع/س و)

ANHA