للمرة الأولى.. المبعوث الأمريكي إلى شمال وشرق سوريا يزور سد الطبقة

أجرى المبعوث الأعلى لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شمال وشرق سوريا، نيكولاس غرينجر برفقة وفد دبلوماسي زيارة إلى سد الطبقة اليوم الاثنين 8 أيار / مايو، واجتمع مع إدارة مكتب الطاقة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

اطلع غرينجر على واقع السد الراهن وحالته الفنية فيما قدّم مكتب الطاقة شرحاً وافياً عن حالة السد والعنفات وآلية عملها والنتائج الكارثية لاستمرار الانخفاض المستمر لمنسوب مياه نهر الفرات إلى ما دون 500 م3 في الثانية، وفقاً للاتفاقية الموقعة عام 1987 بين سوريا وتركيا والمسجلة لدى الأمم المتحدة في عام 1994.

تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمبعوث أمريكي إلى شمال وشرق سوريا إلى المنشآت الحيوية المشيَّدة على سد الفرات منذ انسحاب قوات التحالف الدولي من إقليم الفرات في العام 2019.

(ف)

ANHA