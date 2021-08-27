للمرة الأولى الاتحاد الرياضي يقيم بطولة للسباحة والغطس في الطبقة

نظم الاتحاد الرياضي في الطبقة، بطولة لرياضة السباحة الحرة والغطس، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى شمال وشرق سوريا، وذلك في مسبح الأندلس وسط مدينة الطبقة.

وشارك في البطولة 60 لاعباً من فئتي الأشبال والرجال، وبإشراف لجنة من الحكام مؤلفة من أعضاء من الاتحاد الرياضي وعدد من مدربي وخبراء السباحة في المدينة.

عضو الاتحاد الرياضي في الطبعة مهران العلي قال إن الهدف من البطولة هو "تفعيل لعبة السباحة في مدينة الطبقة واستقطاب السباحين وتنظيمهم ضمن لوائح الاتحاد الرياضي".

وبدأت البطولة بسباق السباحة الحرة عن مسافة ٤٠ متر، حيث تم فرز السباحين لعدة مجموعات خاضوا ضمنها عدة سباقات تأهيلية مع مراعاة الفئات العمرية في كل سباق، وتم بعدها اختيار ٦ سباحين وفق المعايير والقوانين الخاصة بسباقات السباحة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقيت الزمني الذي قطعه كل سباح خلال السباقات، ليتأهل لخوض السباق النهائي.

وبحسب لجنة التحكيم، السباح الذي يحصل على أسرع توقيت في السباق النهائي، ودون الخروج من مسار السباحة المحدد، يحرز المركز الأول ويفوز بجائزة البطولة.

وعن رياضة الغطس شارك فيها ٦ غطاسين، وتضمنت ٣ مهارات للغطس من المنّط الثابت وهي (غطسه الطائرة - شقلبة أمامية - غطسه حرة)، وبعد اداء القفزات من قبل اللاعبين، قيمت لجنة التحكيم جميع القفزات ودقة تنفيذها وسلامة الحركة، وحددت الفائز.

وفي ختام منافسات، أعلن عن أسماء الفائزين في البطولة، لفئتي الرجال والأشبال، وتم تكريمهم وتقديم الهدايا التشجيعية لهم، من قبل لجنة الشباب والرياضة وأعضاء الاتحاد الرياضي في مدينة الطبقة.

(ع ص/ك)

ANHA