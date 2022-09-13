للمحافظة على بيئة نظيفة.. حملة نظافة في الطبقة على سرير نهر الفرات

شارك في الحملة أهالي منطقة الشاليهات، بالإضافة إلى أعضاء من لجنة البلديات والمجلس المدني في الطبقة.

عن أهداف الحملة، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الطبقة، عبد العزيز المصطفى، "أطلقنا هذه الحملة التوعوية بهدف الحث على نظافة المرافق العامة، والعمل على نشر هذه الثقافة بين الأهالي".

ونوّه المصطفى، إلى أن النظافة مسؤولية تقع على عاتق جميع الأهالي، وقال "جميعنا نعيش في هذه المدينة، ونظافتها مسؤولية كل الأفراد، وليست على عاتق عمال النظافة فقط".

وطالب عبد العزيز المصطفى، في ختام حديثه، "جميع الأهالي بالالتزام بالنظافة والتعاون مع بلدية الشعب للقضاء على كافة مظاهر التلوث من أجل إبقاء المدينة نظيفة وبأبهى صورها".

ويذكر أن هذه الحملة التي انتهت اليوم، هي الرابعة التي تطلقها بلدية الشعب في الطبقة، خلال عام 2022.

(ع ص/خ)

ANHA