للكشف عن وضع القائد أوجلان.. فعاليات متفرقة في إقليم الجزيرة

دعت هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، شعب شمال وشرق سوريا إلى البدء بمرحلة جديدة من النضال والانتفاضة ضد العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

في هذا السياق، شهدت مقاطعتا الحسكة وقامشلو، اليوم الخميس، فعاليات ونشاطات مختلفة طالبت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT ) بالإدلاء بتصريح حول وضع القائد عبد الله أوجلان، وبشكل عاجل.

تل براك

ففي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، خرج أهالي الناحية وبلداتها في مظاهرة انطلقت من أمام بلدية الشعب الواقعة وسط تل براك.

وشارك في المظاهرة التي جابت الأحياء الرئيسة في الناحية أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة إلى جانب مشاركة عضوات من مؤتمر ستار.

ورفع المتظاهرون صور القائد أوجلان ويافطة كتب عليها "بروح حرب الشعب الثورية سنحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

ولدى وصولهم إلى دوار الشهداء، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في تل براك، ولاء المحاميد، كلمة أكدت فيها أن حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية تعني حل أزمات الشرق الأوسط وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأكدت أن "حرية القائد أوجلان هدفنا الأول والأخير".

وأضافت:" المقاومة التي يبديها القائد أوجلان في سجن إمرالي رسالة مقدسة وعظيمة لنا لنصعّد نضالنا في الساحات والميادين لتحقيق حريته الجسدية".

جل آغا

وفي ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، نظم مؤتمر ستار في صالة مركز الثقافة والفن الواقعة وسط الناحية، ندوة حوارية حول العزلة المشددة المفروضة على القائد، تحت شعار "حان وقت الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"، شارك فيها عضوات مؤتمر ستار، وأعضاء وعضوات من مجلس الناحية، ومجلس عوائل الشهداء.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحبت الإدارية في مؤتمر ستار، سمر حسين، بالحضور.

ثم أسهب عضو بلدية ناحية جل آغا، محمد الشرقي، في الحديث عن المسيرة النضالية للقائد عبد الله أوجلان، من أجل القضية الكردية وصولاً إلى المؤامرة الدولية التي استهدفته في 9 تشرين الأول عام 1998، واختطافه في 15 شباط عام 1999. كما جاء على ذكر مراحل تشديد العزلة على القائد أوجلان.

بدورها، قرأت الرئيسة المشتركة لإدارة المجمع التربوي في جل آغا، نزهة سيف الدين، مقتطفات من مرافعات القائد أوجلان حول نظام العزلة في سجن إمرالي.

بعد الانتهاء من قراءة المقتطفات، فتح باب الحوار أمام المشاركين والمشاركات، حيث أكدت الرئيسة المشتركة لقوات حماية المجتمع (HPC) في ناحية جل آغا، خلال مداخلة لها، على ضرورة الاستمرار بتنظيم الفعاليات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.

بينما أكد المدرس في المجمع التربوي بالناحية، عبد الحكيم فاضل أن "القائد أوجلان بفكره وفلسفته، قام بتحريرنا من براثن الظلم والعبودية"، وشدد على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة لتحقيق حريته الجسدية.

أما عضوة مؤتمر ستار في الناحية، سلامة رمو، فاقترحت عقد ندوات حوارية أكثر، لتعزيز النضال والمقاومة من أجل فك العزلة عن القائد أوجلان.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو نظم مؤتمر ستار ندوة حوارية في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) حول العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان.

وشارك في الندوة الحوارية التي نظمت تحت شعار "حان وقت الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"، شخصيات وطنية التقت بالقائد أوجلان، وعوائل الشهداء، وعضوات مؤتمر ستار، وحقوقيون، وممثلو الأحزاب السياسية، المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، وهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا.

الندوة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، ابتسام حسين، كلمة قالت فيها: "رغم مرور 24 عاماً على العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، ومنع السلطات التركية إجراء محاميه وذويه أي لقاء معه، إلا أنها لم تتمكن من إبعادنا عن فكر وفلسفة القائد".

أردفت ابتسام: "إلى الآن لم يتم تطبيق أي من قوانين حقوق الإنسان بحق القائد أوجلان؛ لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية تتذرع بأنها تحمي الإنسانية لكن بصمتها تجاه ما يجري في سجن إمرالي من تعذيب تصبح شريكة لنظام الدولة التركية".

بدورها بيّنت الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة قامشلو، هندرين خليل، أن لقاء القائد أوجلان مع موكليه وذويه يعد حقاً مشروعاً له، وقالت: "تخشى الدولة التركية الفاشية من فكر وفلسفة القائد أوجلان، وتسعى إلى إبادة الكرد في شخص القائد أوجلان".

مؤكدة أن ثورة 19 تموز التي اتخذت فكر القائد أوجلان قاعدة لها، لاقت صدى واسعاً في عموم أصقاع الأرض، وتمكنت من أن تصبح مثالاً للتضحية والمقاومة في حماية الأرض والقيم، وأضافت: "إلى الآن، نأخذ إرادتنا وقوتنا نحو الحرية والمقاومة من إرادة القائد أوجلان ضد العزلة المشددة".

وفي الختام، فتح باب النقاش أمام الحضور، أكدوا خلاله على ضرورة خوض نضال شامل في كل الساحات للوصول إلى الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

الحسكة

وضمن سلسلة ندوات حوارية أطلقها مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، تحت شعار "قضية المرأة والسياسة من منظور القائد أوجلان" نظم المؤتمر، اليوم الخميس، ندوة حوارية في ناحية الهول بمقاطعة الحسكة، شارك فيها العشرات من النساء وعضوات المؤسسات المدنية والعاملة في الإدارة الذاتية.

بدأت الندوة بوقوف الحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الهول نور أحمد، مقتطفات من مرافعات القائد أوجلان عن "الحياة الندية الحرة والمجتمع الأخلاقي والسياسي".

وعرفت نور أحمد، بالحياة الندية الحرة، قائلة: "يعني هذا المصطلح بناء حياة تشاركية بين الرجل والمرأة ضمن المجتمع، وعلى هذا الأساس تتحدد العلاقة ومهام وواجبات كل طرف تجاه الطرف الآخر".

وأشارت إلى نظرة المجتمع حالياً إلى الحياة التشاركية، بقولها: "إن الحياة التشاركية في يومنا الراهن صارت عبارة عن امتلاك أحد الأطراف للطرف الآخر، وهنا تكون المرأة هي الضحية الوحيدة، ولذلك يجب علينا العمل لتفريغ هذا المفهوم من محتواه وتطبيق مفهوم العيش المشترك الذي تحدث عنه القائد عبد الله أوجلان في مرافعاته".

مؤكدة "لتطبيق هذا، يجب علينا تصعيد نضالنا بروح مسؤولية أكبر".

كما أدانت نور أحمد، العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأكدت على ضرورة قيام لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) بدورها على أكمل وجه".

واختتمت الندوة بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

(كروب/آ)

ANHA