للحفاظ على جمالية الأحياء... حملة نظافة في ناحية الشدادي

الحملة التي بدأت بالتنسيق مع قسم البيئة والخدمات انطلقت من الأحياء الجنوبية، بهدف إزالة الأتربة المتراكمة نتيجة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيها.

الإداري في قسم الخدمات ببلدية الشعب، ياسر الدغيم، يقول "حملة النظافة التي أطلقتها البلدية بالتنسيق مع قسم البيئة والخدمات استهدفت بشكل مباشر شوارع الأحياء التي تم تنفيذ مشاريع صرف صحي فيها، وتراكمت فيها الأتربة والأوساخ، وذلك بهدف إزالتها والمحافظة على جمالية الشوارع والأحياء".

وبيّن الدغيم أن حملة النظافة مستمرة لتشمل الأحياء الشمالية أيضًا وستنفَّذ على مراحل عدة.

وأضاف ياسر الدغيم "المرحلة الأولى ترحيل الأتربة المتراكمة وتنظيفها من الشوارع، وذلك تمهيدًا لمراحل التنظيف والكنس التي تليها".

وأوضح أن نظافة المدينة لا تقع على عاتق البلدية فقط، بل إنها مسؤولية الجميع، متمنيًا تعاون الأهالي ورمي الأوساخ والقمامة في مكانها المخصص.

يذكر أن بلدية الشعب في ناحية الشدادي أعادت تأهيل كامل خطوط الصرف الصحي ضمن مشاريع أطلقتها العام المنصرم.

(ب د/هـ ن)

ANHA