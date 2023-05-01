للحفاظ على المكتسبات التي حققتها اليد العاملة منظومة المجتمع المدني تحتفل باليوم العالمي للعمال

تجمع المئات من ممثلي وممثلات الإدارة المدنية ومكاتب ولجان المرأة والمجالس العسكرية والمدنية ووجهاء وشيوخ العشائر في الطبقة أمام بلدية الشعب للانطلاق بمسيرة مركبات احتفالاَ بعيد العمال العالمي.

وانطلقت المركبات التي ضمت سيارات إسعاف وجرارات وصهاريج المياه وعربات النظافة من أمام بلدية الشعب في الطبقة الواقعة وسط المدينة وجابت الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتجمع المشاركون في ملعب الاتحاد الرياضي حيث تم الترحيب بالضيوف من قبل عضو المركز الثقافي عامر العناد، ودعا الجميع للوقوف دقيقة صمت أجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة القاها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي مظلوم عمر هنأ فيها "العمال الذين ساهموا في البناء والاعمار حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه من قوة ومنعة ونهضة شملت كل مرافق الحياة".

وأوضح عمر" أن مشروع الأمة الديمقراطية يقوم على دعم ومناصرة اليد العاملة، وأن نجاح هذا المشروع يقع على عاتق عمالنا من حرفين ومهندسين وكادحين ومهنيين وفلاحين ".

ومن ثم تم تقديم دروع تكريم من قبل حزب سوريا المستقبل للاتحادات وغرف العمال المتواجدة في منطقة الطبقة والعمال القائمين على أعمالهم اليومية .

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية الشعبية والفلكلورية قدمها كل من الفنان سردار محمد، ورامان المحمد، وممدوح العلي من مركز الثقافة والفن في الطبقة.

وفي الختام عقدت حلقات الدبكة الشعبية احتفالاً بعيد العمال العالمي.

(س ك/ك)

ANHA