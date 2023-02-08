للحديث عن المؤامرة الدولية اجتماعان في زركان وتل تمر

ونظم الاجتماع الأول في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، من قبل مجلس الناحية، وذلك في مقر مجلس عوائل الشهداء.

وحضر الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، العشرات من أهالي الناحية وأدير الاجتماع من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل تمر، محمد سعيد الأحمد الذي تحدث عن مفهوم المؤامرة، وأشار إلى أن شهر شباط هو شهر الآلام والجراح لشعوب الشرق الأوسط بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص، لذلك عرف بالشهر الأسود.

داعياً شعوب الشرق الأوسط إلى الانتفاض لإنهاء المؤامرة الدولية على القائد أوجلان وفك العزلة وتحقيق حريته الجسدية.

أما الاجتماع الثاني فنظم في ناحية زركان بمقاطعة الحسكة، من قبل مجلس ناحية زركان بالتنسيق مع مؤتمر ستار، وذلك في قرية الجديدة التابعة للناحية.

وحضر الاجتماع أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في الناحية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، ليلقي بعده عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية زركان، عبد الرحمن محمد كلمة، قال فيها: "إن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد هي مؤامرة ضدنا جميعاً؛ لأن القائد ناضل في سبيل حرية كافة الشعوب المضطهدة".

واختتم الاجتماع بترديد الشعارات التي تطالب بحرية القائد الجسدية وتحيي مقاومته "لتحيا مقاومة القائد"، "لا حياة بدون القائد".

(كروب/ م ح)

ANHA