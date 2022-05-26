للاطلاع على سير العمل.. هيئة الإدارة المحلية والبيئة تزور مشروع طريق عنبارة - الدولي

وبدأت الإدارة الذاتية وهيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا منذ بداية شهر نيسان المنصرم بتجهيز طريق جديد يربط مدينة قامشلو بالطريق الدولي, وذلك لمنع الحوادث المرورية واختصار المسافة.

وزار اليوم وفد من هيئة الإدارة المحلية والبيئة ولجنة البلديات التابعة لمقاطعة قامشلو طريق عنبارة - الدولي وذلك للاطلاع على المشروع.

وخلال الزيارة، قال المشرف العام على المشروع, خليل يوسف, أن المشروع يبدأ من طريق عامودا مروراً بقريتي عنبارة ونقارة وصولاً إلى الطريق الدولي.

وتابع يوسف: "أنجزنا حتى الآن تسوية نحو 3 كيلو مترات من الطريق بعرض 15 متراً وفرشنا ١٤٠٠ منها بالبقايا".

وأكد يوسف أن هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا، حددت مدة إنجاز المشروع بـ (6 أشهر) وقال: "تأخرنا قليلاً في إنجاز المشروع بسبب الأحوال الجوية وهطول الأمطار إلا أننا نعمل على مواصلة العمل حسب الآليات والإمكانيات المتوفرة لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن".

(ا. ي/ف)

ANHA