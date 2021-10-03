للاطلاع على أوضاع المرضى... وفد من الإدارة الذاتية يزور مشفى كوفيد في ديرك

مع تزايد حالات الإصابة بمرض كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا ومنطقة ديرك خاصة، قام الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى برفقة الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة مصطفى كلش والرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو افرام اسحاق، بزيارة مشفى كوفيد في ديرك.

والتقى الوفد الزائر إدارة المشفى والطاقم الطبي واطلع على مدى التقيد بقرارات الإدارة الذاتية بخصوص منع تفشي هذا الوباء.

وأثنى وفد الإدارة الذاتية خلال زيارته على جهود الطاقم الطبي في هذه المرحلة بالحفاظ على سلامة الأهالي.

و صرح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس لوكالتنا، قائلاً: " بعد انتشار وباء كورونا في موجتها الرابعة قررنا زيارة المشفى للاستماع إلى الطاقم الطبي ومناقشة آلية العمل وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية لصد هذا الوباء".

وأكد " بأنّهم سيقدمون كل ما يحتاجه المشفى من مستلزمات طبّية وأوكسجين وجميع المعدات اللازمة لمساعدة المرضى في مواجهة هذا المرض الذي يهدد اليوم حياة الأهالي".

هذا وقام الوفد بالتجول في المشفى للاطلاع على آلية سير العمل.

(ع ع /آ)

ANHA