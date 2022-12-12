لكسر العزلة المشددة.. مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة يطلق سلسلة ندوات حوارية

نظمت لجنة المرأة في مؤتمر ستار في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، ندوة حوارية تحت شعار "قضية المرأة والسياسة من منظور القائد أوجلان"، شاركت فيها ممثلات عن اللجنة والأحزاب السياسية والمجالس المدنية في نواحي مقاطعة الحسكة (الشدادي، مركدة، الدشيشة، عبدان والعريشة).

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الشدادي، أميرة السعد، فقرات من المجلد الخامس للقائد عبد الله أوجلان والمعنون باسم "مانيفستو الحضارة الديمقراطية/ القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية" عن الحياة النِدّية الحرة.

وبعد الانتهاء من قراءة الفقرات، تم فتح باب النقاش حول ما حققته المرأة العربية من مكتسبات بعد تعرفها على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، والتشديد على رفع وتيرة نضالها حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

تطرقت المشاركات في الندوة إلى موقف القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية وصمتها حيال ما يتعرض له القائد أوجلان من انتهاكات منافية للأخلاق ومخالفة للقوانين الدولية.

هذا وعلقت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ريما محمود على أسباب عقد هكذا ندوات، بقولها: "بدأنا بعقد ندوات على مستوى المقاطعة، وذلك لرفع وتيرة النضال لكسر العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

وأضافت: "إن منظور قضية تحرر المرأة ينبع من فكر القائد عبد الله أوجلان، حيث أن المرأة نهضت بفكره وفلسفته وأصبحت تعيش حرة بفضل نضال القائد، لذا من الواجب علينا نحن النساء أن نناضل من أجل حريته الجسدية".

(كروب/ي م)

ANHA