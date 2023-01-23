لكسر العزلة.. المبادرة الشعبية تجتمع مع مؤسسات قامشلو لشرح آلية جمع التواقيع

وأطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان أمس الأحد، حملة جمع التواقيع تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له" وذلك لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وتهيئة الفرص للقاء مع عائلته ومحاميه إلى جانب العمل على تحقيق حريته الجسدية.

ولشرح آلية جمع التواقيع، نظمت المبادرة الشعبية اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجالس حزب الاتحاد الديمقراطي في أحياء مدينة قامشلو وممثلي مؤسسات مقاطعة قامشلو ومجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم شرح أعضاء المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا آلية جمع التواقيع والتي ستنطلق يوم غد الثلاثاء، عن طريق مجالس وكومينات المدينة والبلدات والقرى التابعة لها بعد تشكيل لجان من أعضاء المبادرة الشعبية.

(خ ع/آ)

ANHA