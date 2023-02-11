لخلافات على التهريب.. اشتباكات وعمليات اعتقال بين مرتزقة الاحتلال

ونقل مراسلنا من مصادر، داخل مدينة سري كانيه المحتلة، إن مرتزقة" الشرطة العسكرية" التابعين للاحتلال التركي، اعتقلوا 5 مرتزقة بريف المدينة، على خلفية عمليات تهريب الأشخاص من سوريا نحو الأراضي التركية والتي يقوم بها المرتزقة.

المصادر ذاتها، اكدت أن الاعتقال جاء بعد اشتباكات، دارات بين مرتزقة " لواء شهداء بدر " ومرتزقة" الفرقة 20" في الريف الغربي لمدينة سري كانيه على خلفية عمليات التهريب، ونتج عنها إصابة مرتزق، جرى نقله للأرضي التركية.

هذا وتستمر حالة من التوتر بين مرتزقة الاحتلال التركي في سري كانيه وريفها، وسط استمرار اعتقال الـ5 مرتزقة.

( آ أ)